Une nouvelle chanson pour Yes Mccan... telle qu'entendue dans Fugueuse

Yes Mccan, rappeur et membre de Dead Obies (de son vrai nom Jean-François Ruel, qui incarne Damien dans la série Fugueuse), a lancé un extrait intitulé Désirée.

Yen Dough et Ruffsound signent la production sonore de la chanson, qui donne un aperçu d'un nouvel album solo à venir.

Le communiqué de presse indique que Yes Mccan a décidé de sortir Désirée « à la demande populaire ». Or, la réalité s'entremêle à la fiction avec Fugueuse. Désirée a même joué dans la série. « Vous l'avez sûrement entendu jouer dans une série populaire en ce moment, mais en réalité, ce n'est pas la chanson d'un personnage ou d'une fiction, c'est MA NOUVELLE CHANSON », a ajouté Yes Mccan sur sa page Facebook.

Des internautes ont par ailleurs lancé à la blague un groupe sur Facebook pour financer le clip de Damien à Miami.