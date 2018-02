Les Rolling Stones repartent en tournée

Les Rolling Stones reprendront du 17 mai au 8 juillet leur tournée dans des grands stades d'Europe qu'ils avaient débutée à l'automne dernier, et feront dans ce cadre une escale à Marseille le 26 juin, leur premier concert dans la cité phocéenne depuis 15 ans.

Cette reprise de la tournée Stones-No Filter emmènera Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ron Wood en Irlande, Grande-Bretagne, Allemagne, France, République Tchèque et Pologne, selon un communiqué du groupe publié lundi.

De nouveau, les «papys du rock» joueront dans des temples européens du sport, faisant vibrer entre autres les stades olympiques de Londres et Berlin et des enceintes emblématiques comme le stade Vélodrome à Marseille, Old Trafford à Manchester, Murrayfield à Edimbourg ou la Mercedes-Benz Arena de Stuttgart.

Les Stones ont déjà joué à plusieurs reprises dans la cité phocéenne, où ils s'étaient produits pour la première fois en 1966, et pour la dernière en 2003.

La billeterie ouvrira le 2 mars pour les concerts au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne, et les billets du concert marseillais seront quant à eux mis en vente le vendredi 16 mars.

Le communiqué précise que les légendes du rock offriront aux spectateurs, comme lors de leur tournée automnale, de nombreux classiques à commencer par Satisfaction, mais incluront aussi des chansons inattendues et des «surprises» issues de leur impressionnant répertoire.

Les Rolling Stones avaient déjà donné l'an dernier dans le cadre de leur tournée No Filter une série de concerts dans des stades européens, qui s'était achevée en France en octobre avec trois concerts à guichets fermés, joués pour l'inauguration de la U Arena de Nanterre, en région parisienne.