 Musique en 2017: du retour de la cassette à Mario Pelchat 

Les ventes de cassettes augmentent et Mario Pelchat domine le palmarès des ventes de l'année au Québec. Vous vous croyez en 1995? Non, c'est bel et bien l'année 2017 qui vient de se terminer. Voici 10 choses à retenir des différents rapports annuels de consommation et de ventes de musique.

L'année d'Ed Sheeran

L'Anglais Ed Sheeran domine largement les palmarès de fin d'année canadiens compilés par Nielsen Soundscan. Il est l'artiste le plus écouté au Canada. Son album Divide est le plus vendu de 2017; sa chanson Shape of You, la plus populaire. C'est sans compter le succès de ses duos avec Beyoncé et avec Eminem.

L'année de Mario Pelchat

Au Québec, disons que le palmarès des 10 albums francophones les plus vendus reflète peu la création musicale. Mario Pelchat et les prêtres occupent les deux premières places avec leurs albums de chants liturgiques Agnus Dei et Noël Ensemble. Le duo protégé de Pelchat, 2Frères, occupe les troisième et cinquième places avec leurs albums La route et Nous autres. Au quatrième rang, on retrouve François Perusse avec Best Ove, puis dans l'ordre à partir du sixième rang, Guylaine Tanguay (Mon livre vert), Marc Dupré (La vie qu'il nous reste), La voix 5, Patrice Michaud (Almanach) et Pierre Lapointe (La science du coeur).

L'écoute en continu au secours des ventes

Les ventes d'albums ont continué de chuter au Canada en 2017 (de 17 %), mais l'écoute en continu a bondi de 71 %. Considérant qu'une chanson écoutée en continu 1500 fois équivaut à la vente d'un album, la consommation de musique a augmenté de 14 % au Canada de 2016 à 2017. Précision: ces données ne sont pas encore disponibles pour le Québec.