 Lady Gaga et Childish Gambino se produiront au gala des Grammy 

Lady Gaga, Pink, Little Big Town et Childish Gambino se produiront sur scène dans le cadre de la cérémonie des 60e prix Grammy.

Associated Press New York

La Recording Academy a dévoilé jeudi une première liste d'artistes qui prépareront un numéro pour le gala qui se tiendra le 28 janvier, au Madison Square Garden à New York.

Childish Gambino fera son tout premier numéro sur la scène des Grammy, après avoir été nommé pour cinq prix, dont celui de l'album de l'année et de l'enregistrement de l'année.

Patti LuPone reprendra la chanson qu'elle avait interprétée en 1981, Don't Cry for me Argentina, tandis que Ben Platt, qui est en lice pour son travail sur l'album Dear Evan Hansen, offrira un classique de West Side Story, honorant respectivement la musique d'Andrew Lloyd Webber et de Leonard Bernstein.