 Johnny Hallyday porté à son dernier repos à Paris 

Ferveur et émotion immenses : une foule énorme de fans a dit adieu à Johnny Hallyday, aux côtés de la famille et des proches de la vedette de la chanson française, lors d'un hommage populaire grandiose samedi à Paris.

« Ce samedi de décembre est triste, mais il fallait que vous soyez là pour Johnny, car Johnny était là pour vous », a lancé le président Emmanuel Macron au public venu des quatre coins de la France pour assister à cet hommage exceptionnel, sous un soleil éclatant.

Le rocker, décédé mercredi à 74 ans des suites d'un cancer du poumon, était « une part de nous-mêmes, une part de la France », a ajouté Emmanuel Macron, dans son éloge funèbre. Il a fait acclamer Johnny par des dizaines voire des centaines de milliers de personnes, certaines émues aux larmes.

Le chef de l'État, qui était accompagné de son épouse Brigitte, a rendu hommage à Laeticia Hallyday, l'épouse de Johnny, et aux enfants du chanteur, qui entouraient le cercueil blanc, les deux petites Joy et Jade, Laura Smet et David Hallyday.

Escorté par 700 motocyclistes, brassard noir au bras, le corbillard, transportant le cercueil blanc, a descendu les Champs-Élysées sous les vivats d'une foule impressionnante, avant d'arriver à l'église de la Madeleine, dans le centre de la capitale, pour l'office religieux.

La cérémonie était diffusée sur grands écrans et sur les chaînes de télévision qui ont bouleversé leurs programmes.

Dans l'église, des proches du chanteur, comme les actrices Carole Bouquet, Line Renaud et Marion Cotillard, émues aux larmes, ont lu des textes, entrecoupés d'intermèdes musicaux joués par les musiciens.

« De Gaulle et Tintin »

« Il règne sur le podium des mythologies françaises entre De Gaulle et Tintin », lui a rendu hommage l'écrivain Daniel Rondeau.

Souvent méconnu à l'étranger, Johnny Hallyday était un géant de la culture populaire en France où il n'avait pas que des fans, mais était incontournable avec plus de 100 millions de disques vendus en près de 60 ans de carrière.

« Je n'ai jamais rencontré un Français qui soit incapable de citer plusieurs chansons de Johnny Hallyday », a déclaré le premier ministre Édouard Philippe, saluant une figure « constitutive de notre identité ».

Sur la scène, posée sur les marches de l'église, le groupe de Johnny a joué ses plus grands succès, repris à pleins poumons par la foule.

Sur le podium une guitare du chanteur trônait, devant un micro orphelin de la voix emblématique du rock français.

De nombreuses personnalités du monde artistique et politique assistaient à la cérémonie. L'ancien président Nicolas Sarkozy, accompagné par son épouse, la chanteuse Carla Bruni, a essuyé une larme. Son successeur à l'Élysée François Hollande était également présent au bras de sa compagne, l'actrice Julie Gayet.

Seul bémol dans ce concert de louanges, plusieurs responsables du Front national ont dénoncé le fait que la famille de Johnny Hallyday ait, selon eux, refusé la présence de la dirigeante du parti d'extrême-droite Marine Le Pen à l'hommage.

« C'est le King ! »

Beaucoup dans la foule étaient arrivés dans la nuit pour être aux premières loges de cet hommage exceptionnel, comme ces quatre Belges d'une cinquantaine d'années venus en voiture de Jodoigne, près de Bruxelles.

« On veut rendre hommage à Johnny », dit à l'AFP l'un d'eux, Claude Broos, un plombier de 55 ans. « C'est toute ma vie, je l'écoute matin, midi et soir », a-t-il raconté.

De petits groupes emmitouflés s'étaient rassemblés très tôt aux abords de la place de la Madeleine. Certains ont même dormi sur place.

« C'est le Elvis français, c'est le King ! », lançait Noël Chemin, 50 ans, en polo à capuche au nom de Johnny, parti à 4 h 30 du matin de Caen, à 250 km à l'ouest de la capitale française, avec sa femme et son fils.

La Ville de Paris s'est associée à l'hommage. « Merci Johnny » affiche depuis vendredi soir la tour Eiffel, un message repris sur la façade de la salle de Bercy, où il a donné de nombreux concerts et où étaient aussi disposés des livres d'or.

Des rassemblements de motocyclistes ont eu lieu dans d'autres villes de France, comme à Strasbourg alors que des chansons de la vedette devaient résonner dans tous les stades de soccer de Ligue 1 et de Ligue 2.

Johnny Hallyday sera enterré lundi sur l'île antillaise de Saint-Barthélémy, où il possédait une propriété et qu'il affectionnait beaucoup. Sa dépouille partira dimanche matin par un vol direct.