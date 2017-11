 Un karaoké dans le métro en hommage à Leonard Cohen 

La Société de transports de Montréal (STM) et POP Montréal convient les citoyens de la métropole à se joindre jeudi à un grand karaoké en hommage au Montréalais Leonard Cohen, à la station Place-des-Arts.

L'événement se tiendra devant la verrière de Frédéric Bach, de 16h30 à 19h. Urockaoke, un groupe live spécialisé en karaoké, sera à la barre de l'animation.

L'initiative s'inscrit dans la foulée de l'exposition intitulée Leonard Cohen: Une brèche en toute chose/A Crack in Everything, organisée par le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC), la première rétrospective entièrement consacrée à l'héritage de l'artiste décédé il y a précisément un an.

L'exposition se tiendra du 9 novembre 2017 au 9 avril 2018.