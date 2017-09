 Gord Downie lancera en octobre un album de 23 chansons 

Le lancement d'Introduce Yerself est prévu le 27 octobre. Chacune des chansons porte sur une personne.

Le site internet de Gord Downie indique que les morceaux ont été enregistrés lors de deux séances en studio de quatre jours en janvier 2016 et en février 2017. L'album comprend des chansons intitulées Coco Chanel No. 5, Snowflake et You Are the Bird.

Plusieurs des chansons ont été enregistrées du premier coup.

Une courte vidéo publiée sur YouTube présente Gord Downie qui parcourt ses notes devant un microphone.

«Bonjour les gars dans le Nord, chante-t-il doucement. Sur le côté ouest de la baie James.»