 Lady Gaga annule six semaines de concerts en Europe à cause d'ennuis de santé 

La chanteuse américaine âgée de 31 ans devait entreprendre six semaines de spectacles en Europe le 21 septembre prochain à Barcelone.

Live Nation, le promoteur de la tournée intitulée Joanne World Tour, précise que Lady Gaga est affectée par de vives douleurs qui l'empêchent de performer. Des médecins qui la traitent lui ont recommandé d'annuler des spectacles, selon le promoteur.

La semaine dernière, Lady Gaga a dû se retirer d'un spectacle au Brésil. Au début du mois de septembre, elle a annulé un spectacle à Montréal en raison d'une infection respiratoire et d'une laryngite. Elle a par la suite pu monter sur scène pour deux spectacles à Toronto.

Lors de son passage à Toronto, Lady Gaga, dont le véritable nom est Stefani Joanne Germanotta, a dit souhaiter prendre une pause afin de se concentrer sur la réflexion et la guérison.

Un documentaire intitulé Gaga: Five Foot Two, qui relate la vie en tournée de la chanteuse entre 2013 et 2016, révèle notamment les impacts physiques de ses prestations énergiques et sa lutte contre la douleur chronique.

Le documentaire sera lancé sur Netflix vendredi prochain, le 22 septembre.