Un grand spectacle en hommage à Leonard Cohen

Un an après sa mort, un hommage d'envergure sera rendu à Leonard Cohen le 6 novembre au Centre Bell. Leonard Cohen : Tower of Song réunira Sting, Lana Del Rey, Elvis Costello, Feist, k.d. lang, Wesley Schultz et Jeremiah Fraites de The Lumineers, Damien Rice, Philip Glass, Patrick Watson, son fils Adam Cohen et plusieurs autres artistes qui reprendront à leur façon les chansons du poète dans la ville qui l'a vu naître.

Des comédiens viendront également lire des extraits de textes signés Leonard Cohen. Tous ces artistes seront accompagnés d'un groupe de musiciens dont le noyau a accompagné Cohen sur scène. La présence de l'artiste disparu le 7 novembre 2016 n'en sera que plus tangible, estime Adam Cohen qui est également coproducteur de ce spectacle. On verra également Leonard Cohen dans des extraits vidéos dont certains sont inédits, précise Adam. Les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard seront présents.

« On a voulu créer quelque chose qui ne soit pas juste un autre hommage mais quelque chose d'exceptionnel qui témoigne de l'influence qu'a eue mon père sur des artistes très différents l'un de l'autre. »

- Adam Cohen

« D'autres artistes ont dit oui, des noms énormes, mais qu'on ne peut annoncer tout de suite, ajoute Adam Cohen au téléphone depuis Los Angeles. Et il était évident pour nous que si le concert se faisait à Montréal, on inviterait des artistes non seulement montréalais, mais francophones en particulier. Les premiers qu'on a contactés n'étaient pas disponibles, mais on en annoncera d'autres sous peu.

« Mon père, qui a été lucide jusqu'à la fin, m'a donné des instructions très précises, ajoute Adam. Il était au lit, je le regardais dans les yeux, et il me décrivait la boîte en pin dans laquelle il voulait être enterré à Montréal et la cérémonie privée qui aurait lieu à Los Angeles avec des amis et la famille. Et il m'a dit que si on voulait organiser un événement public, il fallait que ça se fasse à Montréal. Lui-même a toujours cherché des excuses pour ne pas assister à ce genre d'événement au cours duquel on lui rendait hommage, et je pense qu'il a trouvé la meilleure excuse cette fois. »

Les recettes de cette soirée seront versées au Conseil des arts du Canada, au Conseil des arts et des lettres du Québec et au Conseil des arts de Montréal. « Ce sont les conseils des arts qui ont aidé mon père à ses débuts », explique Adam, qui se consacre depuis près d'un an à l'organisation et à la conception de cette soirée à la mémoire de son père.

Parmi ses principaux collaborateurs, on retrouve Hal Willner, le producteur et compositeur qui fut notamment le directeur musical du concert I'm Your Man en hommage à Leonard Cohen, en Australie en 2005. Le réalisateur Jack Bender (Lost, The Sopranos, Game of Thrones...) filmera le concert et en signera la mise en scène avec Adam. Les trois hommes doivent d'ailleurs se réunir cette semaine à Montréal.

Ce spectacle unique s'ajoute donc à d'autres hommages qui auront lieu la même semaine : l'expo Leonard Cohen - Une brèche en toute chose/A Crack in Everything du Musée d'art contemporain, du 9 novembre au 1er avril, et la projection silencieuse de l'artiste américaine Jenny Holzer qui illuminera le Silo no 5, dans le Vieux-Port, avec des extraits de poèmes, chansons et autres écrits de Leonard Cohen, en français et en anglais, du 7 au 11 novembre.

Les billets pour la soirée Leonard Cohen : Tower of Song seront mis en vente le samedi 23 septembre à midi sur evenko.ca.