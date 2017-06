Coldplay salue Stromae

Le groupe fait régulièrement référence à la culture locale partout où il passe en tournée. Mais le fait intéressant est que Stromae, le principal intéressé, était présent dans la salle comme simple spectateur, ce qui a suscité un moment émouvant, car des fans ont pu filmer sa réaction.

Coldplay avait quelques jours plus tôt interprété Bâtard du même Stromae dans un concert à Lyon. De toute évidence, Chris Martin et sa bande sont de vrais admirateurs de l'artiste belge! Et selon le journal Le Soir, les membres de Coldplay et Stromae ont fini la soirée ensemble dans un bar...