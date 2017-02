 Une chanteuse temporairement bannie de Facebook à cause d'un manteau de phoque 

Mme Tagaq, qui vit au Nunavut, a dit qu'elle avait été prévenue que son compte avait été bloqué pendant 24 heures après qu'elle eut partagé la photo d'un ami montrant un jeune homme vêtu du manteau. La photo était accompagnée des mots-clics «eatseal» et «wearseal» (mangezduphoque et portezduphoque).

La musicienne a ajouté que Facebook lui avait envoyé un message, jeudi après-midi, pour s'excuser après qu'elle eut soulevé la question sur les réseaux sociaux.

Celle qui a remporté le Polaris 2014 pour son album Animism a raconté sur son propre compte Twitter que Facebook avait dit qu'un responsable du réseau social avait «accidentellement» éliminé son message, et qu'elle avait été bannie.