Toby Keith et 3 Doors Down chanteront pour Trump

À quelques jours de son investiture, Donald Trump a enfin pu ajouter quelques noms connus (à défaut d'être prestigieux) à la liste des artistes qui se produiront pour lui le 19 janvier: la présence du musicien country Toby Keith, du groupe rock 3 Doors Down et de la chanteuse de Broadway Jennifer Holliday (Dreamgirls) a en effet été confirmée aujourd'hui par le comité d'organisation de la cérémonie.

Habitué des investitures républicaines (il a déjà chanté pour trois présidents), le chanteur Lee Greenwood se produira également devant le mémorial de Lincoln, à Washington.

Jusqu'ici, la gagnante de l'émission America's Got Talent Jackie Evancho, The Radio City Rockettes et The Mormon Tabernacle Choir faisaient partie des rares artistes à avoir accepté (à contrecoeur, dans les deux derniers cas) l'invitation de chanter pour le futur président.