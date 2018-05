 Concours canadien de journalisme: quatre prix pour La Presse 

« C'est une grande soirée pour les journalistes de La Presse et aussi pour le journalisme canadien », s'est réjoui l'éditeur adjoint et vice-président à l'information de La Presse, Éric Trottier, quelques minutes après la fin de la cérémonie qui se déroulait à Toronto. « Nous avons remporté quatre prix extraordinaires », a-t-il ajouté.

La journaliste d'enquête Isabelle Hachey a remporté le prix Norman Webster dans la catégorie Reportage international pour son travail en Syrie. « Son reportage en profondeur a dévoilé plusieurs tendances étonnantes comme la percée d'une révolution féministe dans une société dominée par les hommes », a louangé le concours.

Les photojournalistes Olivier Jean et Martin Tremblay ont aussi récolté les honneurs. M. Jean s'est distingué pour sa photo de la fumigation d'une ruche dans la catégorie Photo de reportage, tandis que M. Tremblay s'est illustré pour un essai documentant l'histoire des réfugiés qui traversent la frontière, craignant d'être expulsés après l'élection de Donald Trump.

« UNE FORCE DE LA PRESSE »

Plusieurs membres de l'équipe de La Presse ont été récompensés dans la catégorie Nouvelle de dernière heure pour le travail sur la tragédie au Centre culturel islamique de Québec. « Cette distinction me fait particulièrement chaud au coeur, a indiqué M. Trottier. C'est arrivé tard un dimanche soir et rapidement toute notre équipe s'est mobilisée. »

« Je trouve que ce prix permet de reconnaître une force de La Presse. Celle de se mobiliser rapidement et travailler en équipe », dit-il, soulignant au passage toute « la force du journalisme canadien » malgré ces temps difficiles pour les médias écrits. « Le journalisme est bien vivant et c'est aussi ça qu'on a célébré [hier] soir », a exprimé M. Trottier.

Les journalistes Caroline Touzin et Philippe Teisceira-Lessard étaient aussi finalistes. Isabelle Hachey, Yvon Laprade, Gabrielle Duchaine et Agnès Gruda étaient en lice pour leur grande enquête sur la vie clandestine et précaire des réfugiés. Le caricaturiste Serge Chapleau, qui a déjà raflé les honneurs à sept reprises au CCJ, était également finaliste.

Le Globe and Mail a remporté six prix lors de la soirée, et le Toronto Star en a gagné quatre. Les 63 finalistes du concours, répartis dans 21 catégories, ont été sélectionnés parmi les 881 candidatures reçues pour du travail publié en 2017. Le CCJ, qui récompense le meilleur du journalisme, est ouvert aux quotidiens, agences de presse et sites de nouvelles en ligne.