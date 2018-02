Queer Eye: un Montréalais dans le «Fab Five»

Il y a Tan, Indien musulman marié depuis 10 ans à un cowboy mormon; Karamo, Afro-Américain célibataire et père de deux adolescents; Jonathan, coiffeur aux cheveux longs et aux gestes efféminés; Bobby, designer blondinet de Californie; enfin Antoni, Montréalais d'origine polonaise qui a grandi... à Brossard! Ce dernier, expert en nourriture, a été choisi parmi 300 candidats, après plusieurs auditions à New York et à Los Angeles.

«Au fond, malgré les énormes différences, tous les êtres humains sont semblables. On cherche du respect, de l'amour et de la dignité», explique, dans un très bon français, Antoni Porowski, joint par La Presse à New York.

La passion de la bouffe

Après avoir étudié en psychologie à l'Université Concordia, Antoni a été serveur dans divers restos à Montréal. Il a même aidé le chef Chuck Hughes à ouvrir le restaurant Garde Manger, dans le Vieux-Montréal.

«C'est là que j'ai eu la piqûre pour la gastronomie. Ce que j'aime avec la bouffe, c'est qu'elle te permet de rester en contact avec tes origines. J'ai des tantes polonaises qui sont au Québec depuis longtemps et qui se retrouvent le samedi à faire des pierogis dans la cuisine du Stash Café.»

Puis le jeune homme s'est établi dans la Grosse Pomme. Avant de faire de la télévision, il a suivi des cours de jeu et travaillé comme nutritionniste. Un ami lui a recommandé de se présenter à Queer Eye.

«Au début du tournage, je pensais que j'allais servir mon ego et faire mes recettes les plus cool, avec les meilleurs herbes et produits, poursuit Antoni. Dans le premier épisode, le candidat a le lupus [maladie auto-immune qui s'attaque à la peau] et son visage est très enflé et rouge. J'ai fait un peu de recherche et j'ai consulté des spécialistes sur cette maladie. Je lui ai suggéré d'éliminer des aliments toxiques [de son alimentation] sans trop changer ses habitudes de vie.»

Politiquement incorrect

Les cinq gais urbains de Queer Eye sont installés dans un loft à Atlanta mais se déplacent dans de petites villes de la Bible Belt pour aller à la rencontre des candidats choisis. Dans leur périple, ils rencontrent tour à tour un membre d'une église baptiste, un père de six enfants, un jeune Noir homosexuel qui n'a pas fait son coming out à sa famille et un policier républicain qui appuie Trump.