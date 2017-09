Hugo Meunier: lire les vedettes, qu'ossa donne?

Pourquoi t'intéresser aux biographies de vedettes?

Je suis allé au Salon du livre pour mon essai Walmart, journal d'un associé et j'ai vu qu'il y avait une grosse rentrée de livres de vedettes, toutes alignées les unes à côté des autres sur des affiches dans un couloir. J'ai eu cette idée de faire une fausse autobiographie, et je trouvais intéressant de jouer sur le fait que je ne suis pas connu du tout. Les vedettes qui font ces livres ne sont pas nécessairement des gens qui ont de grandes réalisations dans leur vie. Il me semble qu'avant, il fallait avoir accompli quelque chose, mais c'est le contraire qui se passe.

Tu te colles au genre en racontant des bouts ordinaires de ta vie. Que voulais-tu prouver en te servant de toi-même?

Mon éditeur était sceptique au début, mais je voulais jouer ça un peu comme un manuel d'emploi de l'autobiographie, à partir des modèles de ces livres. Je voulais le rendre le plus plate possible, parce que j'aurais pu me ploguer et me péter les bretelles, mais j'ai voulu rendre ça soporifique. Ce sont vraiment des livres plates et j'ai voulu jouer dans leur ligue. Car il y en a qui se la jouent un peu, c'est souvent mal raconté et il n'y a pas toujours quelque chose à raconter, contrairement, par exemple, à Nathalie Simard, qui a eu un impact majeur sur les victimes d'agressions avec son livre.

Pourquoi publier un livre sur soi, à ton avis? Accorde-t-on encore plus d'importance à ce qui est publié?

Je pense que oui. Et ça donne une visibilité médiatique. Tu fais les salons, tu deviens un peu une PME ambulante. Le livre, c'était peut-être le dernier endroit qui n'avait pas été envahi par les vedettes. Ce n'est plus le cas. C'est devenu une autre façon de faire parler d'elles. Beaucoup de ces auteurs-là vont ensuite être conférenciers. L'édition a des questions à se poser. On oublie que c'est aussi un business qui veut faire de l'argent.

Dans ton livre, tu as interrogé quelques personnalités qui ont commis des autobiographies, comme Marie-Claude Savard ou Maxim Martin, ce qui est un peu baveux. Comment ça s'est passé?

Je me disais que c'était honnête d'aller confronter quelques auteurs. C'est un réflexe journalistique. J'étais terrorisé à l'idée de les rencontrer; j'ai patiné un peu. Il y a eu des moments de malaise. Mais je voulais ça plus transparent, sans personnaliser l'affaire. Je ne trouve pas qu'ils sont morons de faire ça, c'est plus l'idée derrière tout ça qui m'intéresse. Il y a beaucoup de monde en dessous, le lecteur, l'éditeur, etc. Marie-Claude Savard s'est avérée mon être humain préféré. Elle était très lucide par rapport à ça. Elle se sent même coupable d'avoir lancé le bal...