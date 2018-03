The National et Blondie à Osheaga

Depuis le week-end dernier, on sait que le groupe The National, le rappeur Tyler, The Creator ainsi que la légendaire formation Blondie se produiront au parc Jean-Drapeau du 3 au 5 août.

Ces trois noms d'envergure s'ajoutent à ceux de Franz Ferdinand, Post Malone, Odesza, Alvvays, LP, Portugal. The Man, Billie Eilish, Dua Lipa, BØRNS, Milk & Bone, Smokerpurpp, Alex Cameron, Sir Sly, Sylvan Esso, Rex Orange County et Manchester Orchestra, pour ne nommer que ceux-là.

L'annonce du reste de la programmation et la mise en vente des laissez-passer de trois jours se tiendront aujourd'hui à midi.