Le rappeur Post Malone à Osheaga

Le rappeur américain de 22 ans vient d'accomplir l'exploit de loger son nouvel extrait, Psycho, au deuxième rang du palmarès Hot 100 du magazine Billboard dès sa sortie (il fait suite au numéro 1 Rockstar).

Osheaga s'apprête-t-il à suivre la tendance de nombreux festivals, comme Coachella, qui misent sur des têtes d'affiche hip-hop et R & B ?

Le Festival d'été de Québec, lui, a dévoilé mercredi une programmation décrite par son programmateur Louis Bellavance comme « plus jeune et actuelle », avec des artistes comme Future, The Weeknd ou Tory Lanez.