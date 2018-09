Zola Jesus: ombres et lumières

Références et racines

Sa voix grave n'est pas sans rappeler celles de Siouxsie Sioux, de Diamanda Galás ou même de Chelsea Wolfe. On note sa propension pour la dark wave, le rock industriel ou le post-punk - on pense à Throbbing Gristle, Skinny Puppy, Test Department, Joy Division, Einstürzende Neubauten, The Young Gods, Nine Inch Nails, Swans, etc. Par ailleurs, son goût marqué pour les mélodies et harmonisations classiques peut évoquer les compositeurs Arvo Pärt ou Henryk Górecki. Sa capacité à adoucir ou simplifier ces influences peut être indirectement comparée à la démarche de Dead Can Dance.

On s'en doute bien, la principale intéressée n'a que faire de ces rapprochements.

«Franchement, je ne sais pas d'où proviennent les sons qui me viennent à l'esprit. De manière générale, bien sûr, j'aime la musique classique, le folklore d'Europe de l'Est, le punk, le post-punk, la pop, la soul... tout finit par s'assembler.»

«Je sais aussi que mes racines est-européennes sont très importantes, particulièrement dans mon dernier album», ajoute-t-elle.

Elle croit aussi à la distinction entre son travail de studio et le concert. «En studio, je peux miser sur la superposition de plusieurs sources d'enregistrement, ce qui est impossible à recréer sur scène. Malheureusement, ce n'est pas viable économiquement. Je dois donc m'adapter à la scène. C'est un défi, c'est beaucoup de plaisir aussi.»

Dans cette optique, elle souhaite une grande liberté pour ses interprètes. «Je tourne avec des gens très talentueux, je cherche à donner une vraie performance à leurs côtés. Pour ce faire, je cherche une interaction maximale avec mes collègues - Alex DeGroot, guitare, Michelle Woodward, violon, etc. Oui, nous sommes en mesure de prendre des risques sur scène et de transformer notre musique en temps réel.»

À moyen terme, Nika voit encore plus grand. «Je souhaite rompre un tant soit peu avec le cycle album-tournée, et ainsi composer des oeuvres plus considérables. Un opéra, par exemple, me permettrait de me produire dans des conditions acoustiques optimales. Autrement, je veux continuer à m'améliorer dans ce que je fais actuellement, tant sur le plan de la création que de l'exécution.»

De l'ombre à la lumière...

Au Rialto, ce soir, à 22 h 30.