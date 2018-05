Fred Laforge: l'envie d'universel

Fred Laforge présente deux versions en céramique d'un moulage de la tête de Stanley Février, dont une avec un nez «caucasien» qui tranche évidemment avec les traits de l'artiste montréalais d'origine haïtienne. Deux oeuvres magnifiques, bien réalisées, à l'apparence de bronzes.

Une des pièces maîtresses de l'expo, Boîte de transport avec jambes, est une caisse en bois, «portée» par un être humain dont on ne voit que les baskets et une partie des jambes, recouvertes d'un pantalon. Un caisson qui déambule! Théâtral concept que l'Angolais Pedro Pires a expérimenté avec son oeuvre Kaluanda (des jerricans d'essence assemblés et portés sur deux jambes), retenue pour l'exposition susmentionnée du MBAM.

Un peu de politique

Deux autres oeuvres mettent en lumière l'originalité du nouveau corpus de Laforge: Rupee brodé, une oeuvre tissée par la tante de l'artiste, Céline Bouchard, à partir d'un dessin représentant un billet de banque indien de l'époque coloniale; et Louis Riel, un faux billet de 10 $ à l'effigie du chef métis qui remplace ainsi John A. Macdonald. Une allusion à la déclaration de la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, qui, au début de 2016, avait encensé l'homme politique canadien qui a été premier ministre de 1867 à 1873, puis de 1878 à 1891, et à qui on doit l'écrasement de la révolte des Métis et la pendaison de Riel.

«C'est mon oeuvre la plus littérale et la plus politique de l'expo, dit Fred Laforge. Quand Mélanie Joly a fait cette déclaration, j'ai sauté au plafond et défoncé les trois étages de ma maison! La politique est toujours présente dans mon travail.»

______________________________________________________________

À la Galerie d'art d'Outremont (41, avenue Saint-Just) jusqu'au 27 mai.

À noter que Fred Laforge fait aussi partie d'une exposition collective présentée à la maison de la culture Frontenac jusqu'au 3 juin, dans le cadre des 30 ans du Circa.