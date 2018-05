Picasso au MBAM: l'ascendant des arts premiers

Univers métissé de l'art

L'exposition est donc un voyage instructif et dépaysant dans l'univers métissé de l'art et les histoires humaines. Esclavage, pillage des oeuvres, théories raciales, tiers-mondisme, éveil des consciences, reconstruction humaniste. Chaque époque est détaillée, illustrée, illuminée par les oeuvres d'art de 35 pays, principalement africains et océaniens, et près d'une centaine de peintures, sculptures, céramiques et oeuvres sur papier de Pablo Picasso.

Une salle fascinante intitulée «Art de la trouvaille» évoque le talent de Picasso pour agréger des objets recyclés dans ses sculptures. Une tradition qui se poursuit en Afrique, comme en témoigne une sculpture de Pedro Pires, avec ses jerricans d'essence montés sur des jambes.

En se plaçant près de Femme, petite sculpture en bronze de Picasso créée en 1948, de sa sculpture de femme enceinte et d'une autre statuette féminine d'un artiste ivoirien du XIXe siècle, on se trouve dans l'axe d'une photographie de la Sud-Africaine Zanele Muholi, Phila I, Parktown, dans une perspective circulaire qui embrasse l'univers de la femme noire. Un beau salut, d'autant que de part et d'autre de cet ensemble, trois autres oeuvres célèbrent la coiffure féminine africaine...

Dans la dernière partie de l'expo, l'oeuvre Authentique de Moridja Kitenge Banza - qui rappelle des clichés d'Omar Victor Diop - évoque les stéréotypes véhiculés sur les Africains, la prétendue authenticité de l'être africain contemporain, qui occultent son identité plurielle et son droit inaliénable de forger sa propre histoire.

«On est dans une période où les frontières s'effacent et où un mécanisme d'inspiration réciproque a fait que ces arts "lointains", comme disait le critique d'art Félix Fénéon, ont bousculé les codes d'un académisme désuet, dit Nathalie Bondil. Aujourd'hui, des artistes contemporains africains se définissent aussi au travers d'une culture européenne ou américaine qui les a forgés. Les frontières sont balayées.»

Au Musée des beaux-arts de Montréal (1380, rue Sherbrooke Ouest), jusqu'au 16 septembre.