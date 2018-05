Programmation 2018 du MBAC: rendez-vous à Ottawa

Anthropocène du 19 octobre au 18 février 2019

Première grande exposition de l'Institut canadien de la photographie au musée, présentée simultanément avec le Musée des beaux-arts de l'Ontario, Anthropocène fera état de l'impact de l'activité humaine sur la croûte terrestre. Élément d'un projet collectif du photographe Edward Burtynsky et des réalisateurs Jennifer Baichwal et Nicholas de Pencier, l'exposition présentera de nouvelles impressions grand format de Burtynsky sur l'extraction minière et les changements climatiques, d'immenses murales décrivant l'empreinte humaine sur la Terre et des espaces dans lesquels on pourra s'immerger grâce à la réalité augmentée.

Oscar G. Rejlander, artiste photographe du 19 octobre au 3 février

Première rétrospective consacrée à Oscar G. Rejlander (1813-1875), souvent qualifié de «père de la photographie artistique», même si Gustave Le Gray pourrait prétendre à ce titre. Ce photographe britannique d'origine suédoise a procédé aux premiers montages photographiques, des photos combinées, constituées d'au moins deux négatifs. Le MBAC possède quelques exemplaires de ces photos pour lesquelles Oscar G. Rejlander a été tenu en haute estime de son vivant. Il a influencé le travail des photographes Julia Margaret Cameron et Lewis Carroll. L'expo, qui met en lumière le fruit de récents travaux de recherche, présente des photos empruntées à des collections européennes et d'Amérique du Nord. Elle sera ensuite présentée au J. Paul Getty Museum, à Los Angeles.

Paul Klee du 16 novembre au 17 mars 2019

Une première en près de 40 ans, le musée présente des oeuvres de Paul Klee (1879-1940) provenant de la collection Berggruen Klee du Metropolitan Museum of Art, la deuxième collection d'oeuvres du peintre et dessinateur moderniste suisse-allemand en importance dans le monde. L'expo présentera 75 dessins, aquarelles et huiles qui illustrent des aspects de sa carrière et de son monde intérieur.

Musée des beaux-arts du Canada, 380, promenade Sussex, Ottawa