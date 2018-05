MBAM: une nouvelle aile grâce à un don de plusieurs millions

Dans un an, un espace de 1000 m 2 du pavillon Jean-Noël Desmarais du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) accueillera l'Aile des cultures du monde et du vivre-ensemble.

Constituée de 15 galeries, l'aile permettra au musée de mettre en valeur sa collection d'archéologie et de cultures internationales (plus de 10 000 objets d'art) et de présenter des expositions qui encourageront le dialogue interculturel par l'art.

Le MBAM a annoncé, hier dans un communiqué, que ce projet verrait le jour grâce à un «don exceptionnel» de Stéphan Crétier et Stéphany Maillery, un couple de mécènes qui partage sa vie entre Dubaï et Montréal. Le don est de plusieurs millions de dollars, selon nos informations. Le musée ne tient pas à en dévoiler le montant exact. Fondateur et chef de la direction de GardaWorld, la plus importante entreprise privée de sécurité au monde, Stéphan Crétier déclare, dans le communiqué avec sa conjointe Stéphany Maillery, que les «valeurs de célébration de la diversité» font partie de leurs convictions profondes.

Se réjouissant de l'arrivée de ce don, Nathalie Bondil, directrice générale et conservatrice en chef du MBAM, souhaite que le musée poursuive son «approche décloisonnée, plus interculturelle que multiculturelle, pour inventer d'autres récits en travaillant dans un esprit de cocréation avec les différents acteurs, artistes, experts du milieu».

La nouvelle Aile des cultures du monde et du vivre-ensemble Stéphan Crétier et Stéphany Maillery abordera des disciplines et des enjeux sociaux, au-delà du discours de l'histoire de l'art, et favorisera le dialogue et la compréhension de l'autre, ajoute le communiqué du musée.