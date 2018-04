Bono au Musée d'art contemporain!

De la grande visite au Musée d'art contemporain de Montréal, tôt ce jeudi matin, alors que le chanteur Bono, le leader du groupe irlandais U2, était de passage dans la métropole pour visiter l'exposition Une brèche en toute chose consacrée au poète et chanteur Leonard Cohen.

Il était temps pour Bono! Il a en effet choisi la dernière journée d'ouverture de l'exposition d'art contemporain sur Leonard Cohen (ouverte au MAC le 9 novembre dernier) pour la visiter. Le chanteur a pu découvrir l'exposition inventive, critique et émouvante que le MAC a servie au poète montréalais, un an après son décès. Une exposition signée par les commissaires Victor Shiffman et John Zeppetelli (directeur du MAC).

«Il était très ému, il a trouvé la salle de concert magnifique, dit John Zeppetelli. Il a beaucoup aimé la salle d'écoute également. Et il est allé deux fois dans l'espace de Daily tous les jours. De le voir la dernière journée, cela nous a fait extrêmement plaisir.»