Art souterrain: du labeur tous azimuts

Cette année, nous avons parcouru Art souterrain en partant du 1000, De La Gauchetière pour retourner, deux heures et demie plus tard, au complexe Guy-Favreau. On se rend ainsi en métro au point de départ et on revient à pied, après avoir rencontré des dizaines d'oeuvres toutes reliées au thème du travail. Et sans aucune impression de redondance.

Blanche-Neige

Dans les aires publiques du 1000, De La Gauchetière, à côté de la très en vogue Jannick Deslauriers et ses ingénieuses sculptures de fils (une échelle et un marteau-piqueur), on a bien aimé le bureau en béton de Patrick Bérubé et la vidéo Real Snow White, tournée en 2009 par Pilvi Takala.

L'artiste finlandaise s'était déguisée en Blanche-Neige pour visiter le Disneyland français, près de Paris. Les touristes arrivant au parc se sont précipités pour la prendre en photo avec leurs enfants, mais elle a été refoulée par les gardiens du parc d'attractions parce qu'elle aurait pu nuire à la «vraie» Blanche-Neige. Une vidéo intéressante sur les valeurs des vendeurs d'illusion.

On retrouve Pilvi Takala en fin de parcours avec The Trainee, vidéo réalisée en 2008 à Amsterdam. L'artiste s'était fait embaucher comme stagiaire chez Deloitte, mais n'y a fait strictement rien! Ce qui a troublé ses collègues. Le passage de la vidéo où, inerte, elle monte et descend dans l'ascenseur, sous l'oeil intrigué des employés, est hilarant.

Plus loin, place de la Cité internationale-OACI, une série de photos d'Alana Riley dérange nos méninges.

Plusieurs personnes ont été photographiées dans leur environnement de travail et dans celui qu'elles auraient connu si leur rêve de jeunesse s'était réalisé! Intéressant concept. On réalise alors qu'il n'est pas facile de savoir si cette femme est juge ou gardienne d'enfants, si celle-ci est journaliste ou chanteuse de cabaret ou si cet homme est archiviste ou évêque.