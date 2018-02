Musée des beaux-arts du Canada: une biennale branchée sur le monde

Trente artistes canadiens et vingt-deux de l'extérieur. Des peintures, des sculptures, beaucoup de photos, des dessins, des estampes, quelques vidéos et plusieurs installations, dont le fameux dépanneur de BGL. La Biennale canadienne 2017, qui déborde sur 2018, donne un bel aperçu de la diversité de la production artistique du pays, à laquelle s'ajoutent des oeuvres internationales qui trouvent une résonance chez nous.

Les quelque 110 oeuvres exposées ont toutes été acquises depuis quatre ans par les départements d'art contemporain et d'art autochtone du Musée et par l'Institut canadien de la photographie abrité en son sein. L'exposition s'ouvre avec Eaux profondes, grande sculpture en aluminium de Patrick Coutu, réalisée en 2014 en moulant in situ une paroi d'ardoise du Témiscouata. Une oeuvre au réalisme pétrographique du plus bel effet.

Dans une première salle, consacrée aux idées reçues, on découvre No Foreigners, une acrylique humoristique et aux faux airs de naïveté de Cynthia Girard-Renard. Une illustration de la rhétorique anti-immigration où des serpents sont d'habiles immigrants se glissant à travers les frontières et les papillons de furieux xénophobes.

Kent Monkman

Non loin de là, le commissaire Jonathan Shaughnessy a réservé une petite pièce à Casualties of Modernity (Victimes de la modernité), une oeuvre forte de Kent Monkman. Et un petit moment de bonheur.