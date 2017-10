La collision féconde de Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle

(QUÉBEC) Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle ont vécu une histoire d'amour, parfois agitée, de 1955 à 1979. L'artiste américaine et son bien-aimé québécois ont aussi partagé, durant cette période, leurs connaissances et techniques artistiques. La collision féconde de leurs talents fait l'objet d'une exposition inédite au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), avec la présentation de 60 oeuvres rares provenant de collections internationales.

L'idée de repérer des points de convergence entre les oeuvres de Joan Mitchell (1925-1992) et celles de Jean-Paul Riopelle (1923-2002) émane de l'ex-directrice des expositions et de la médiation au MNBAQ (de 2012 à 2016), Anne Eschapasse, aujourd'hui au Musée des beaux-arts du Canada.

L'ex-conservateur de l'art contemporain au Musée des beaux-arts de Montréal Stéphane Aquin - qui occupe aujourd'hui un poste similaire au Hirshhorn, à Washington -, avait aussi songé à une telle analyse. Une approche révélatrice, comme le confirme l'exposition Mitchell | Riopelle. Un couple dans la démesure.

Ex-conservateur de l'art contemporain au MNBAQ, Michel Martin signe le commissariat de cet exercice de haut vol qui débute par des oeuvres antérieures à la rencontre des deux peintres. On peut ainsi mesurer leur cheminement subséquent, tous deux ayant baigné au coeur des mêmes influences post-cubistes et de l'automatisme surréaliste.

Magnétisme immédiat

Inspirée par les expressionnistes abstraits de la New York School - entre autres Philip Guston, Willem de Kooning et Jackson Pollock -, Joan Mitchell rencontre Riopelle à Paris en 1955. Comme le racontent Michel Martin et le philosophe français Yves Michaud dans le catalogue qui accompagne l'exposition, le magnétisme mutuel est immédiat. Par exemple, Riopelle s'essaie soudain à la gouache. «Mes grandes gouaches de 3 pieds par 3 pieds ressemblent à des tableaux de toi mon amour», lui écrit-il quand Joan s'éloigne de Paris.

En 1958, Mitchell se risque au couteau et à la gestuelle éclatée de son partenaire. Placés côte à côte, Piano mécanique, de Mitchell, et Landing, de Riopelle, ont l'air du yin et du yang de la même idée.