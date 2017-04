Une murale en hommage à Leonard Cohen

Le maire de Montréal Denis Coderre a confirmé la nouvelle ce matin sur Twitter, en publiant une photo de l'immeuble. «Ce magnifique mur au centre-ville deviendra d'ici septembre prochain une magnifique murale 8500 pi2 de Leonard Cohen», a-t-il écrit. La Ville doit maintenant approuver le financement de ce projet estimé à 200 000 $.

Le maire Coderre avait promis de rendre hommage à l'artiste montréalais, mort le 7 novembre dernier à l'âge de 82 ans. Même si Leonard Cohen avait ses habitudes dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, où il possédait une maison en face du parc du Portugal, la Ville a choisi de peindre une murale du centre-ville.

Le projet sera mené par l'artiste visuel Gene Pendon (surnommé Starship), qui a notamment fait les portraits d'Oscar Peterson et Dany Laferrière. Ces murales ont été réalisées dans le cadre de l'hommage aux «bâtisseurs culturels» de la Ville par le collectif MU.

Janine Sutto et Beau Dommage ont également été immortalisés sur des murs montréalais dans le cadre de ce projet.

Le projet de murale en hommage à Leonard Cohen remonte à il y a trois ans. La murale devait d'abord être peinte pour célébrer les 80 ans du chanteur montréalais. Gene Pendon avait projeté la peindre sur la façade de l'édifice Balfour, immeuble de 10 étages situé sur le boulevard Saint-Laurent, au coin de Prince-Arthur.

«À ce moment-là, les propriétaires de l'édifice avaient entrepris des travaux de façade, donc le projet a été repoussé, puis mis sur la glace, a précisé Gene Pendon. Lorsque Leonard Cohen est décédé, le maire Coderre a relancé le projet, mais au centre-ville», a-t-il précisé.

Les travaux devraient commencer à la fin du mois de juin, début juillet, selon l'artiste. «Ce sera un chantier de 8 à 10 semaines», nous a dit Gene Pendon. Donc ça devrait être prêt vers le mois de septembre. Personnellement, c'est ma plus grosse murale. C'est au moins trois fois plus grand que ce que je fais d'habitude, donc c'est vraiment un beau défi.»

Le Musée d'art contemporain (MAC) présentera à l'automne l'exposition Une brèche en toute chose / A Crack In Everything, qui réunira une foule d'artistes pluridisciplinaires (dont Jean Leloup et Ariane Moffatt) qui s'inspireront de l'esthétique et des thèmes récurrents de l'oeuvre musicale et poétique de Cohen.

Des discussions ont déjà eu lieu avec le conservateur du MAC John Zeppetelli pour que la murale soit éclairée ou habillée de projections pendant la durée de l'expo.

Est-ce que ce sera un jeune ou un vieux Leonard Cohen? Un portrait en couleurs ou en noir et blanc? Pourra-t-on y lire les paroles de certaines chansons ou poèmes? Des références visuelles à Halleluja ou Suzanne? Des messages de ses admirateurs? Le concept n'est pas encore définitif, s'est limité à dire Gene Pendon.

Les épreuves finales de la murale seront validées par la succession de Leonard Cohen, dont son fils Adam, avant le début des travaux. «J'ai ma vision de ce que je veux faire, mais même si je n'ai pas l'obligation de le faire, j'aimerais avoir la bénédiction de la famille» a souligné l'artiste visuel.

La murale n'est pas inscrite «officiellement» dans les activités officielles du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.