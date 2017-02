Les premiers dessins connus de Rimbaud acquis par un musée français

Le lot de dessins, Plaisirs du jeune âge, légendés de sa main, a été acquis à 118 750 euros (167 000 $) par le musée de la ville natale du poète. Il était estimé entre 100 000 et 150 000 euros (140 000 $ et 210 000 $).

Ces dessins reflètent l'univers de l'enfant de 10 ans qu'était alors Rimbaud (jeux imitant la vie des adultes, glissades en traîneau, jeux de navigation, balançoire ou jardinage). Le jeune garçon évoque aussi son entourage familial.

Bien que remarquable, cette bande dessinée rimbaldienne n'était pas l'oeuvre phare de la vente. Un manuscrit autographe du poème La rivière de Cassis (1872), «le seul encore en mains privées», offert au poète Paul Verlaine un an avant leur brouille, a été acquis 283 500 euros par un acheteur inconnu. Estimée entre 200 000 et 300 000 euros, cette pièce a fait l'objet d'enchères actives entre la salle et le téléphone.

Un livre de prix reçu par Rimbaud en 1870 pour ses bonnes notes en classe de rhétorique, Les caractères de Théophraste de La Bruyère (estimé entre 8000 et 12 000 euros), est parti à 32 100 euros (45 000 $).

Enfin un «reçu du Harar adressé à Armand Savouré, pour le compte du roi Ménélik II» (1889) qui témoigne de l'activité de trafiquant d'armes de Rimbaud en Éthiopie, a été vendu 36 250 euros (50 900 $).

Estimé entre 30 000 et 40 000 euros, ce document porte par deux fois la signature du poète. Il résume deux mois de l'activité de Rimbaud à Harar puisqu'il récapitule les dernières transactions d'armes qu'il a organisées pour le roi Ménélik, entre le 23 mai et le 22 juin 1889.