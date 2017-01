Leila Alaoui: destins inachevés

C'est la première fois que la série de photographies de Leila Alaoui sur les migrants clandestins, série commandée par l'Union européenne, est exposée en entier. Elle s'intitule No Pasara, qui signifie «ça ne se produira pas», «ça n'arrivera pas», «vous ne passerez pas». L'expression réfère aussi au «el fascismo no pasará» de la guerre civile espagnole: «Le fascisme ne gagnera pas.» Une façon de dire aux candidats d'une traversée du détroit de Gibraltar ou de la Méditerranée: «Oubliez vos rêves, ils ne se réaliseront pas.»

La défaite est en effet le plus souvent au bout du voyage du migrant. Noyade, arrestation, camp de réfugiés, rapatriement dans son pays... Pour quelques-uns qui parviendront à bon port, le pays sublimé ne se métamorphose que rarement en Eldorado...

Art et documentaire

La photographe franco-marocaine a pris ses clichés sur la côte méditerranéenne du Maroc, près de Nador et de Tanger, et à l'intérieur des terres du royaume chérifien. Les photos sont documentaires, humanitaires et artistiques.

«Elles se situent au croisement de l'art et du documentaire, dit Diane Charbonneau, conservatrice des arts décoratifs et de la photographie au MBAM. Il y a une réflexion dans ces photographies, un investissement émotif, personnel, un côté très formel. On voit que Leila Alaoui a passé du temps avec les jeunes qu'elle a photographiés.»

Ces jeunes semblent porter toute la peine du monde. Ils ont le regard grave, pensif ou interrogateur. Avec un mélange d'espoir et de fatalisme. Sauf peut-être cette petite fille qui sourit timidement à l'objectif, debout près d'une fontaine décorée de mosaïques d'art islamique.

Une photo, bouleversante, montre six jeunes garçons regardant à travers une fenêtre. L'un d'eux fait le V de la victoire mais son regard est éteint. Ces enfants ne sourient pas. Ils ont les cheveux coupés courts. Soudain, on pense aux photos dramatiques d'enfants emprisonnés et condamnés.