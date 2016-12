L'artiste peintre Joanne Corneau meurt à 64 ans

L'information a été relayée sur Facebook par son amie, la journaliste Marie-Joëlle Parent et ensuite confirmée par le directeur de la Galerie AKA, Louis Plamondon. «Nous sommes bouleversés, c'était avant tout notre grande amie», a-t-il réagi.

Joanne Corneau avait rapidement connu du succès, réussissant à vendre ses toiles entre 20 000 $ et 45 000 $. Ses oeuvres, toujours très colorées et inspirées du pop art, ont notamment été exposées à New York, Londres, Paris, Venise, Monaco, Hong Kong, Singapour, Séoul et Dubaï.

Originaire de Chicoutimi et diplômée de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), elle vivait à New York depuis 1992. Elle était la soeur du psychanalyste Guy Corneau.

En 2013, elle avait fait l'objet d'un documentaire intitulé Corno réalisé par Guy Édoin. Celui-ci avait été présenté au Festival du film sur l'art où il avait obtenu le Prix du public.