Autoroute à péage 407: SNC pourrait vendre une partie de sa participation

Le Groupe SNC-Lavalin espère vendre une partie de sa participation dans l'autoroute à péage 407, à l'extérieur de Toronto, une transaction qui pourrait lui permettre d'aller chercher plus de 2 milliards de dollars.

L'entreprise montréalaise a annoncé qu'elle avait embauché les firmes RBC Marchés des capitaux et Marchés des capitaux CIBC pour la conseiller en vue de la vente de 6,76 % de son investissement, soit par l'entremise d'une vente directe ou d'un autre type de transaction.

Cette transaction laisserait la participation de SNC-Lavalin à 10 %. Ses partenaires actuels sont la multinationale espagnole Cintra Infraestructuras et l'Offre d'investissement du Régime de pensions du Canada.

SNC-Lavalin avait tu ses intentions jusqu'à maintenant. Selon elle, le temps est venu d'envisager une telle transaction.

Selon le communiqué de presse publié par l'entreprise, « la valeur réalisée au moyen de cette transaction potentielle démontrera et augmentera l'évaluation des investissements de notre division Capital et aidera le marché à mieux évaluer notre division d'Ingénierie et Construction ».

L'annonce a laissé dans l'ombre les résultats financiers de SNC-Lavalin au cours du deuxième trimestre de 2018.

Le groupe a déclaré jeudi un profit net attribuable aux actionnaires de 83 M$, ou 47 ¢ par action. Pour la même période en 2017, l'entreprise avait affiché un résultat de 136,4 M$, ou 91 ¢ par action.

Le bénéfice du deuxième trimestre de 2018 inclut 88 M$ au règlement de recours collectifs intentés en 2012 et un gain net de 62,7 M$ provenant de la vente de ses investissements dans le Centre universitaire de santé McGill et SNC-Lavalin Infrastructure Partners.

Le carnet de commandes de l'entreprise totalisait 15,2 G$ au 30 juin dernier. La valeur totale des contrats octroyés au deuxième trimestre s'élevait à 4,1 G$, totalisant 6,2 G$ pour la période de six mois terminée le 30 juin 2018.

Les revenus ont augmenté de 30 %, à 2,5 G$, un peu moins que les attentes des analystes sondés par Thomson Reuters Eikon, à 2,6 G$.

Le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces de 0,287 $ par action, payable le 30 août 2018 aux actionnaires inscrits en date du 16 août 2018.

Neil Bruce, président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin, s'est dit « très satisfait » du rendement du premier semestre, qu'il juge « conforme [aux] attentes ».

« Nous commençons le troisième trimestre de 2018 avec un carnet de commandes bien rempli, plusieurs ententes-cadres de services récemment signées et une liste de contrats potentiels de haute qualité dans l'ensemble de nos principaux secteurs et régions; le deuxième semestre de 2018 s'annonce prometteur », a-t-il indiqué.