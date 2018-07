Coca-Cola surpasse les attentes au deuxième trimestre

La compagnie a affiché mercredi un bénéfice de 2,32 milliards $ US ou 54 cents US par action. Son bénéfice ajusté de 61 cents US par action dépassait de 1 cent US les prévisions des analystes interrogés par la firme Zacks Investment Research.

Au même moment l'an dernier, Coca-Cola annonçait un bénéfice de 1,37 milliard $ US ou 32 cents US par action.

Ses revenus trimestriels de 8,93 milliards $ US (comparativement à 9,7 milliards $ US l'an dernier) étaient supérieurs aux recettes anticipées de 8,54 milliards $ US.