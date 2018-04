La réputation de Tim Hortons en a pris un coup cette année

La chaîne Tim Hortons a perdu sa place de choix dans le coeur des Canadiens cette année, dégringolant de plus de 46 places au sondage sur la réputation des entreprises.

La chaîne de «beignes et café» est passée du quatrième au 50e rang dans un classement des 100 entreprises les plus appréciées des Canadiens. L'étude sur la réputation des entreprises est réalisée par le cabinet de relations publiques National et la firme de sondages Léger.

En 2017, Tim Hortons côtoyait en tête de liste des compagnies comme Dollarama, Bureau en gros, Sony, Kellogg, Campbell et Home Depot. Mais «Tim» est depuis quelques mois au coeur d'une controverse qui a pris forme lorsque certains franchisés en Ontario ont réduit les avantages sociaux de leurs employés - comme les pauses rémunérées - afin de compenser la hausse du salaire minimum décrétée par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne. Ces propriétaires estimaient que la compagnie mère ne les aidait pas à contrebalancer cette baisse soudaine de leur marge bénéficiaire.

Les nouvelles ont fait le tour du pays et certains consommateurs ont lancé un appel au boycottage de la populaire chaîne.

L'étude annuelle sur la réputation des entreprises démontre toutefois que la perte enregistrée par Tim Hortons n'est pas irrévocable. Samsung, qui se classait au septième rang au cours de deux années précédentes, a chuté au 24e rang l'an dernier, lorsque ses téléphones intelligents se sont mis à surchauffer et à s'enflammer. Après avoir réglé le problème, Samsung a remonté la pente et regagne une cinquième place cette année.

Volkswagen a aussi remonté la pente après avoir admis qu'elle avait truqué les instruments de mesure d'émission de gaz polluants pour falsifier les tests d'homologation.

Le sondage a été mené auprès de 2100 répondants de 18 ans et plus qui étaient invités, en ligne, à évaluer chaque entreprise, entre le 19 décembre 2017 et le 29 janvier 2018. Ce type de sondage en ligne ne comporte pas de marge d'erreur parce que l'échantillon n'est pas choisi de façon aléatoire.

Voici les 10 entreprises les plus appréciées cette année selon le sondage:

1) Google

2) Pharmaprix

3) Canadian Tire

4) Sony

5) Samsung

6) Microsoft

7) Dollarama

8) Kellogg

9) Campbell

10) Kraft

Le sondage présente aussi une liste des sociétés les plus appréciées par les millénariaux. La plupart des entreprises qui s'y trouvent sont les mêmes - dans un ordre légèrement différent - à l'exception de Kellogg, Campbell et Kraft, qui y sont remplacées par Netflix, Postes Canada et Amazon.