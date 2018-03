La réforme fiscale américaine aide Couche-Tard au troisième trimestre

La réforme fiscale américaine et les acquisitions ont aidé Alimentation Couche-Tard à mitiger une baisse des marges sur les ventes de carburant aux États-Unis et l'impact des dommages provoqués par les ouragans ayant déferlé sur le Texas l'été dernier.

Au troisième trimestre, l'exploitant de dépanneurs et de stations-service a dévoilé mardi un bénéfice net de 463,9 millions US, ou 82 cents par action, pour le trimestre clos le 4 février. En comparaison, son profit avait été de 287 millions US, ou 50 cents US par action, il y a un an.

L'entreprise a profité d'une réduction d'impôt de 182,2 millions US attribuable aux actionnaires découlant de la baisse du taux d'imposition des sociétés décrétée par l'administration Trump.

Néanmoins, en fin d'avant-midi, à la Bourse de Toronto, le titre de Couche-Tard abandonnait 6,3%, ou 4,01 $, pour se négocier à 59,70 $, puisque le profit ajusté de la multinationale n'a pas répondu aux attentes des analystes.

«Bien que nous constations une augmentation des marges sur le carburant aux États-Unis depuis le début de l'exercice, les résultats du trimestre ont subi l'incidence négative de la volatilité des prix, particulièrement dans le sud-ouest des États-Unis», a commenté le président et chef de la direction de la multinationale, Brian Hannasch.

Celui-ci a toutefois souligné que les tendances étaient positives au Canada, en Europe ainsi que dans celui de CST Brands au chapitre des volumes de carburant par magasin comparable, des ventes de marchandises et des marges.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice de Couche-Tard s'est établi à 304 millions US, ou 54 cents US par action, par rapport à 303 millions US, ou 53 cents US par action, il y a un an.

Les revenus se sont établis à 15,79 milliards US, alors qu'ils avaient été de 11,42 milliards US au troisième trimestre l'an dernier.

Cette performance trimestrielle n'a que partiellement répondu aux attentes des analystes sondés par Thomson Reuters, qui tablaient sur un profit ajusté de 74 cents US et sur un chiffre d'affaires de 15,63 milliards US.

Les volumes de carburant pour les établissements ouverts depuis au moins un an ont fléchi de 0,4% aux États-Unis puisque le Texas continue à se relever du passage de l'ouragan Harvey. Au sud de la frontière, la marge sur le carburant a fléchi de 17%, à 15,66 cents US par gallon.

Selon Derek Dley, de Cannacord Genuity, les plus faibles marges que prévu sur les ventes de carburant ont eu une incidence négative de 17 cents US sur le profit ajusté par action de Couche-Tard.

En dépit de certaines mauvaises surprises au cours du trimestre, Irene Nattel, de RBC Marchés des capitaux, a expliqué que ses perspectives demeuraient positives à plus long terme, «particulièrement en raison du vent de dos découlant des acquisitions de CST Brands et Holiday».

«À notre avis, il s'agit de vecteurs de croissance pour le cours de l'action», a écrit l'analyste dans une note envoyée à ses clients.

Couche-Tard a par ailleurs relevé à 215 millions US sa cible de synergies qu'elle prévoit réaliser en intégrant CST Brands - dont l'acquisition a été annoncée à l'été 2016 pour 4,4 milliards US. Jusqu'à présent, des économies de 103 millions US ont été réalisées.

En ce qui a trait à l'acquisition de la chaîne de dépanneurs américaine Holiday, annoncée le 22 décembre pour 1,6 milliard US, les synergies devraient osciller entre 50 millions US et 60 millions US.

Jusqu'à présent, plus de 2500 dépanneurs en Amérique du Nord et 1450 autres en Europe ont adopté l'enseigne Circle K, qui coiffera tous les magasins du réseau de Couche-Tard à l'exception de ceux du Québec, où le logo au hibou continuera d'être bien visible.