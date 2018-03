Le profit de JPMorgan Chase plonge de 37 %

Associated Press NEW YORK

La banque a affiché un bénéfice de 4,23 milliards US ou 1,07 $ US par action, comparativement à 6,73 milliards de dollarsUS ou 1,71 $ US par action l'an dernier.

Son bénéfice ajusté s'est chiffré à 1,76 $ US par action, tandis que les analystes attendaient 1,69 $ US par action.

La charge comptable s'est élevée à 2,4 milliards US.

Les revenus trimestriels de JPMorgan Chase sont passés de 24,33 milliards US l'an dernier à 25,45 milliards US cette année.