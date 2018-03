Corus affiche un bénéfice en hausse

Le groupe médiatique a fait état d'un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 28,9 millions $, soit 14 cents par action, pour le trimestre clos le 31 août. En comparaison, il avait engrangé un bénéfice comparable de 25 000 $, ou zéro cent par action, pour la même période l'an dernier.

Après ajustements pour exclure les éléments non récurrents, Corus a réalisé un bénéfice de 43,9 millions $, ou 22 cents par action, en regard d'un profit ajusté de 14,5 millions $, ou 7 cents par action, au quatrième trimestre de l'année dernière.

Les revenus trimestriels se sont chiffrés à 381,2 millions $, en baisse par rapport à un chiffre d'affaires de 384,5 millions $ au dernier trimestre de l'exercice précédent.

Mardi, Corus a annoncé avoir conclu une entente en vertu de laquelle elle vendait ses chaînes Historia et Séries+ à Bell Média pour 200 millions $.

«En analysant notre portefeuille d'actifs cette année, nous avons décidé que, bien qu'Historia et Séries+ soient d'excellentes chaînes, elles ne sont pas essentielles dans la mise en oeuvre du plan stratégique de Corus en ce moment», a expliqué le président-directeur général de Corus, Doug Murphy, dans un communiqué.

«De plus, cette transaction augmente notre flexibilité financière, ce qui nous permettra d'atteindre plus rapidement le statut de leader dans le secteur des compagnies de médias intégrés et de contenu.»

La transaction est assujettie à l'approbation du Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et à celle du Bureau de la concurrence.

Corus possède notamment 45 chaînes de télévision spécialisées, 39 stations de radio et 15 stations de télévision conventionnelles, ainsi que d'autres actifs.

L'action de Corus a perdu mercredi 31 cents, soit 2,4 %, à la Bourse de Toronto, où elle a clôturé à 12,43 $.