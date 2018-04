Boom des embauches l'an dernier à la Caisse de dépôt

Au 31 décembre 2017, l'institution comptait 1093 employés, comparativement à 890 un an plus tôt, soit un bond de 203 employés ou 23 %. Il s'agit de la plus forte hausse depuis au moins 10 ans.

Les données sur les employés pour la fin 2017 viennent d'une réponse à une demande d'accès à l'information, tandis que celles de l'année précédente sont tirées du rapport annuel de 2016.

Le rapport annuel 2017 est attendu en avril. Les chiffres excluent les employés de la filiale immobilière Ivanhoé Cambridge, de même que tous les employés travaillant à CDPQ Infra, responsable du Réseau express métropolitain (REM).

Ces données sur le boom des employés viennent expliquer, du moins en partie, la hausse des charges d'exploitation de 24 % de la Caisse en 2017, mise en lumière par La Presse à la mi-mars.

Toutefois, il n'est pas encore possible de connaître la contribution de la rémunération dans cette hausse des charges de 24 %, puisque les données sur la rémunération seront seulement connues dans le rapport annuel 2017, qui sera publié d'ici quelques semaines.

Davantage de cadres

Par ailleurs, le document fourni le 15 mars en vertu de la Loi sur l'accès à l'information nous renseigne sur un autre aspect : la forte croissance du nombre de cadres entre 2013 et 2017.

Au cours de cette période, le nombre de postes de cadres est passé de 151 à 213, soit un bond de 62 postes ou 41 %. Le nombre d'employés, lui, est passé de 840 en 2013 à 1093 en 2017, soit un bond de 253 employés ou 30 %. Les nouveaux cadres (62) représentent donc le quart des nouvelles embauches depuis quatre ans à la Caisse de dépôt.

Pourquoi toutes ces embauches ? avons-nous demandé à l'institution. « Notre effectif évolue aussi bien à la hausse qu'à la baisse en fonction de stratégies qu'on a à servir, soutient Maxime Chagnon, porte-parole. À l'international, on a dit qu'on devait se déployer davantage. »

« On doit saisir les occasions dans les marchés en croissance et avoir l'expertise sur le terrain aussi bien pour dénicher les bons partenaires que pour trouver les meilleures occasions d'investissement. »

Parmi les 1093 employés, la Caisse en compte quelque 116 à l'international et 977 au Québec, a confirmé M. Chagnon. L'organisme compte maintenant neuf bureaux à l'étranger : New York, Washington, Mexico, Londres, Paris, Shanghai, New Delhi, Singapour et Sydney.

Charges d'exploitation

À la mi-mars, une chronique de Francis Vailles indiquait que les charges d'exploitation et frais de gestion externes du bas de laine des Québécois avaient presque doublé en trois ans, en particulier le poste « Salaires et avantages sociaux ». Plus précisément, les charges d'exploitation et frais de gestion externes sont passées de 328 millions en 2014 à 622 millions en 2017, avec une augmentation de 121 millions, ou 24 %, pour la dernière année.

Entre 2013 et 2016, rapportait aussi notre chroniqueur, la rémunération moyenne des employés de la Caisse, avantages sociaux compris, est passée de 182 600 $ à 319 100 $.

Au total, les frais de gestion de la Caisse, qui avaient descendu jusqu'à 16 cents par 100 $ d'actif en 2014, se sont remis à grimper progressivement, atteignant 22 cents en 2017, un niveau jugé trop élevé quand Michael Sabia est entré en poste, en 2009.

- Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse