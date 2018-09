Énergies nouvelles pour l'île d'Orléans: trop cher, dit Hydro

Hélène Baril

La Presse La Presse

Hydro-Québec a envisagé de créer un microréseau composé de panneaux solaires, d'éoliennes et d'installations de stockage dans l'île d'Orléans puisque les câbles sous-marins qui alimentent l'île en électricité ont atteint la fin de leur vie utile et doivent être remplacés. Une rare occasion d'innover et d'utiliser les nouvelles technologies de distribution d'énergie, mais Hydro a jugé ces solutions trop chères.