La CAQ dénonce le regroupement de Sainte-Justine et du CHUM

La Coalition Avenir Québec (CAQ) demande au gouvernement libéral de rétablir le statut d'établissement non-fusionné du Centre hospitalier universitaire (CHU) Sainte-Justine. Le chef du parti, François Legault, a dénoncé la décision du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette «qui risque d'affecter la qualité du service», lors d'un point de presse organisé lundi à la suite d'une rencontre avec des médecins de l'hôpital pour enfants.

M. Legault exige l'abrogation de la fusion des directions et des conseils d'administration de Sainte-Justine et du CHUM, tel qu'orchestrée par le gouvernement de Philippe Couillard, comme le prévoit la loi 10 sur la réforme du réseau de la santé et des services sociaux.

M. Legault avance que cette fusion n'amène «aucun avantage» et estime qu'il incombe au ministre Couillard de renverser cette décision décriée par 80% des médecins. «Contrôler le ministre Barrette, c'est le rôle de Philippe Couillard. Je lui demande [...] de redonner à Sainte-Justine son propre conseil d'administration et son propre PDG», a lâché le chef caquiste, accusant le ministre Barrette d'«ébranler nos meilleures institutions».

Le chef de la CAQ était accompagné du porte-parole de sa formation politique en matière de santé, François Paradis, aux côtés de qui il a entendu les doléances des membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) lundi.

Rappelons que le 28 août dernier, le CMDP avait officiellement demandé au gouvernement du Québec de rétablir le statut d'établissement non fusionné du CHU Sainte-Justine, par l'entremise d'une lettre adressée au premier ministre Philippe Couillard et au ministre Gaétan Barrette. D'après M. Legault, une rencontre avec le chef libéral leur aurait été récemment refusée.

La réunion entre le CMDP, M. Legault et M. Paradis aujourd'hui n'est que l'amorce d'une tournée de rencontres entre le Conseil et des élus de tous les partis représentés à l'Assemblée nationale.