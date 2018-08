Sols contaminés : la ministre annonce un plan d'action

«Ce n'est pas une promesse électorale, il y a des choses qui se font dès maintenant et l'augmentation des inspections, c'est à partir d'aujourd'hui», a souligné la ministre en entrevue avec La Presse.

Déversements sauvages à la campagne, risque de «mutation» chez certains animaux, infiltration des chantiers par d'anciens associés des Hells Angels, pollueurs jamais accusés malgré des années d'enquête, terres agricoles entachées, notamment à Sainte-Sophie dans les Laurentides : depuis deux ans, La Presse a fait état dans plusieurs reportages d'une véritable crise qui ébranle l'industrie de la décontamination à travers tout le Québec.

Plusieurs sources policières et du milieu des affaires confirment par ailleurs que la situation se poursuit de plus belle. Or, au moment même où des criminels exerçaient une pression sur le marché, les inspections et enquêtes du Ministère pour lutter contre les infractions diminuaient de plus en plus, selon des chiffres obtenus grâce à une demande d'accès à l'information.

«Effrayant»

La ministre Melançon, entrée en poste il y a moins d'un an, dit avoir demandé dès décembre dernier aux fonctionnaires de lui donner des idées sur la façon de s'attaquer à ces problèmes.