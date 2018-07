Pour la première fois, les enfants pourront «voter» le 1er octobre

Selon Élections Québec, il s'agirait du premier projet du genre à voir le jour sur l'échiquier planétaire.

Tous les petits Québécois seront donc invités à accompagner leurs parents aux bureaux de scrutin, le 1er octobre prochain. Sur place, un isoloir spécialement conçu pour les enfants les attendra.

Un bulletin de vote leur sera remis. Les enfants ne seront toutefois pas appelés à choisir un candidat, mais plutôt à se prononcer sur une question d'ordre général portant sur la démocratie ou sur le processus électoral.

Les jeunes électeurs pourront ensuite déposer eux-mêmes leur bulletin de vote dans une urne. Et pour prolonger leur «expérience», ils recevront un tatouage temporaire sur lequel sera inscrit «J'ai voté!».

Ce programme, conçu par Élections Québec, fait suite à un projet-pilote mené à l'occasion des élections partielles tenues l'an dernier dans les circonscriptions de Gouin, à Montréal, et de Louis-Hébert, à Québec.

L'expérience a été couronnée de succès grâce à la participation de plus d'un millier d'enfants.

Élections Québec a donc décidé d'étendre ce programme à tout le Québec pour les élections générales qui se tiendront à l'automne.

«On veut vraiment créer un événement pour l'enfant. Un événement qui d'abord l'amènera à voir son parent voter et ensuite à voter à son tour», explique Julie St-Arnaud Drolet, porte-parole d'Élections Québec.

«L'objectif, c'est vraiment d'éveiller l'enfant à la démocratie, aux élections, pour lui donner le goût, une fois en âge de le faire, d'aller voter», poursuit-elle.

Élections Québec dit s'appuyer sur plusieurs études qui démontrent que la participation démocratique découle d'un processus d'apprentissage.

«Lorsque très tôt dans la vie de l'enfant, on commence à l'intéresser à ces questions-là, il aura une plus forte propension, une fois à l'âge adulte, à se prévaloir de son droit de vote», souligne Mme St-Arnaud Drolet.

Les enfants qui fréquentent l'école primaire sont visés par l'initiative. «Mais tous les enfants - plus jeunes ou plus vieux - qui ont envie de vivre l'expérience pourront le faire», précise Mme St-Arnaud Drolet.

La compilation des votes se fera le soir même du scrutin.

Aux élections partielles de 2017, la question inscrite sur le bulletin de vote des enfants était «Qu'est-ce qui est le plus important pour toi?». Quatre choix de réponse étaient offerts: exprimer tes idées, être différent, te faire respecter ou aider les autres.

Autant dans Gouin que dans Louis-Hébert, les petits électeurs ont choisi, en plus grand nombre, «aider les autres».

Un volet pour ados

Pour les adolescents, Élections Québec a développé le programme Électeurs en herbe.

En vertu de ce programme, les élèves des écoles secondaires participantes vivront, en septembre, une simulation électorale qui se terminera par un vote.

Les noms des «vrais» candidats de leur circonscription seront apposés sur les bulletins de vote. Il faudra toutefois attendre après le 1er octobre pour connaître le résultat et ainsi savoir si les Québécois ont élu les candidats qui ont reçu l'appui de la prochaine génération d'électeurs.