Rosemont: le bûcher des vanités

Mais le sondage Léger diffusé mardi par LCN paraît avoir envoyé à la casse les espoirs des uns et des autres. Devant des résultats décevants pour la CAQ, le PQ et QS, tous les partis d'opposition se sont agrippés hier comme à une bouée de sauvetage à la controverse du jour, le « testament politique » de Jacques Daoust, qui confirmait l'opposition du regretté ministre à la vente du bloc d'actions de Rona que possédait Investissement Québec. Dans son dernier tour de piste en politique, Daoust n'avait pas caché sa position - Paul Arcand rediffusait d'ailleurs une entrevue du ministre qui allait dans le même sens.

De la même manière, avant de partir, M. Daoust disait à qui voulait l'entendre qu'il était opposé à l'arrivée d'Uber, et que le cabinet de Philippe Couillard l'avait forcé à accepter la mise sur pied d'un « projet pilote » pour le nouveau système.

La mise en valeur de Véronique Hivon, jusqu'à prendre la place du chef à l'Assemblée nationale, le retour des Camil Bouchard et Lisette Lapointe comme conseillers et la rentrée au bercail de Jean-Martin Aussant : autant de cartes abattues par Lisée au cours des dernières semaines. Le chef péquiste a aussi joué gros quand il a promis de stopper le REM, dont les travaux seront inaugurés aujourd'hui, si son parti prenait le pouvoir. Le « Grand Déblocage » visait à séduire les électeurs du 450, dans une douzaine de comtés que détient ou convoite le PQ.

Or, si on en croit le sondage, ç'a été peine perdue, l'aiguille n'a même pas frémi au tableau de bord.

Le PQ récolte 21 % des intentions de vote, près de son creux historique - un point de moins qu'au précédent sondage, une différence trop ténue pour être significative. Jean-François Lisée est encore considéré comme le « meilleur chef » par seulement 11 % de la population - c'est dire qu'il fait du surplace depuis le début de l'année. Philippe Couillard n'est pas loin devant, avec l'appui de seulement 16 % de la population, selon le sondage.

Plus récemment, Lisée a paru obsédé par la rivalité avec Québec solidaire. Ainsi, il a misé sur ce qui distingue son parti de Québec solidaire, la question identitaire, une question susceptible de provoquer un clivage dans l'est de Montréal, mais nulle part ailleurs. La position de la CAQ est très proche de celle du PQ. Seule différence, Lisée tient à ce que les employés, les enseignants ou les éducateurs en garderie aient le droit de conserver leurs signes religieux s'ils sont embauchés avant l'instauration d'un nouveau régime.

Aussi, contrairement à ce qu'il a toujours recommandé aux chefs qu'il conseillait, il est monté personnellement dans l'arène pour attaquer le nouveau candidat de Québec solidaire dans Rosemont, Vincent Marissal.

À l'époque de Jacques Parizeau ou de Lucien Bouchard, le conseiller Lisée aurait suggéré qu'on envoie un second couteau à l'attaque. Sa vive réaction a prouvé que l'arrivée du nouveau venu l'avait atteint au vif.

Mais les constats du dernier sondage n'étaient pas meilleurs pour Vincent Marissal. L'enquête menée une semaine après qu'il a fait le saut en politique montre que cette recrue n'a pas amélioré la cote de Québec solidaire, toujours à 9 % dans les intentions de vote. Bien sûr, il est probablement trop tôt pour tirer des conclusions, mais l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois à QS au début de 2017 avait fait passer la cote du parti de 9 à 14 % en un mois. Au début de l'été, QS atteignait 18 % d'intentions de vote.

Il faut dire que l'adversaire de Jean-François Lisée dans Rosemont a fait l'objet d'un tir de barrage ahurissant de la part des commentateurs des journaux de Québecor. Des articles ou des blogues relayés constamment par des sympathisants du PQ dans les médias sociaux. Résultat net : l'ancien chroniqueur politique qui venait de passer à Tout le monde en parle avait, la semaine dernière, un taux de notoriété de 35 %, 10 points de plus que Pascal Bérubé, pourtant député péquiste depuis plus de 10 ans, et joueur d'avant pour son parti à l'Assemblée nationale. La notoriété est un ingrédient important, mais la perception l'est probablement tout autant. Chez les Québécois qui se prononcent, 21 % ont une opinion défavorable du nouveau candidat de Québec solidaire, 14 % sont d'avis contraire. Ni Lisée ni Marissal, deux des candidats qui s'affronteront dans Rosemont, le 1er octobre, ne sont sortis indemnes du dernier sondage.