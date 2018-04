La CAQ en perte de vitesse: «Personne n'a la baboune», dit Bonnardel

(Québec) Le leader parmentaire de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Bonnardel, assure que personne dans sa formation politique n'a « la baboune », même si leur formation politique encaisse un second recul dans les intentions de vote en deux mois.

Au lendemain de la diffusion d'un sondage Léger sur les ondes de LCN, M. Bonnardel assure que « les ballons ne sont pas sortis au troisième étage » de l'Assemblée nationale, là où sont situés les députés caquistes, qui ne prennent « rien pour acquis » dans leur route les menant au scrutin du 1er octobre prochain.

« C'est normal que les chiffres bougent, [mais] quand on pose la question aux Québécois sur qui propose le changement, c'est notre formation politique » qui se démarque, rappelle le leader parlementaire caquiste.

Dans ce sondage Léger, la CAQ - qui avait 39 % d'appuis auprès de l'électorat en février et 37 % en mars - glisse désormais à 34 %. Le sondage a été réalisé du 6 au 8 avril auprès de 1019 internautes. Le Parti libéral du Québec (PLQ) arrive en deuxième position, à 29 %, ce qui représente une hausse de trois points de pourcentage depuis le mois dernier. Le Parti québécois (PQ) arrive pour sa part en troisième position, à 21 %, et Québec solidaire (QS) ferme la marche avec 9 %.

« Je vous le disais au début de l'hiver, il y a un effet boule de neige qui fait que la CAQ monte. La neige, ça fond au printemps, et la fonte de la boule de neige de la CAQ est en action », a commenté le chef péquiste Jean-François Lisée, qui affirme que son parti est « patient et résilient » face aux sondages qui se succèdent et qui témoignent que leur appui populaire fait du surplace.

« Depuis le début de l'année, [la CAQ] a perdu cinq points. C'est beaucoup, là ! (...) L'opinion publique est en train de digérer cette lune de miel, qui est en train de se terminer », a-t-il ajouté.

Le député de Québec solidaire (QS) Amir Khadir s'est pour sa part montré peu inquiet que son parti n'arrive toujours pas à dépasser les 10 % d'appuis populaires, et ce, malgré l'annonce de la candidature de l'ex-chroniqueur Vincent Marissal.

« Lorsque j'ai été élu, on était en bas de 4 % [dans les sondages] et aucun modèle ne prédisait mon élection. Quatre ans plus tard, avec Françoise David, aucun sondage ne prédisait son élection », a-t-il souligné.

Questionné sur son avenir politique, M. Khadir a dit qu'il devrait être candidat aux prochaines élections dans Mercier sauf si les conditions pour voir « Québec solidaire grandir et se renforcer » sont réunies. Alors, « je tirerai ma révérence », a-t-il affirmé.