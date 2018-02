Jean-Martin Aussant choisit Pointe-aux-Trembles

Mais avant, il devra remporter la course à l'investiture dans cette circonscription montréalaise représentée par Nicole Léger, depuis plus de vingt ans.

« Je veux poursuivre le travail et le grand dévouement de Mme Léger pour la circonscription, a-t-il dit. Le château fort de Pointe-aux-Trembles est un comté historique qui a vu le premier député élu du Parti québécois en 1970 et il peut servir de muraille pour empêcher la CAQ d'avancer sur l'île de Montréal. »

Il mise sur son profil économique et sur son expérience de proximité avec les électeurs pour faire avancer des projets de développement économique, social et culturel.

Pour obtenir l'investiture, Jean-Martin Aussant devra toutefois affronter le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste, Maxime Laporte, 30 ans, qui s'est déjà lancé dans la course depuis quelques semaines. Et qui bénéficie, notamment de l'appui de l'ex-premier ministre Bernard Landry, et du député fédéral Mario Beaulieu.

Pour sa part, M. Aussant était accompagné d'un groupe de militants qui ont publié, cette semaine, une lettre d'appui à sa candidature.

« Le Parti québécois est un grand parti démocratique et ça implique que tout membre peut se présenter », a-t-il dit.

Jean-Martin Aussant a annoncé son retour au Parti québécois la semaine dernière, après sept ans d'absence. D'ici le scrutin d'octobre, il agit à titre de conseiller du chef Jean-François Lisée et de la vice-cheffe Véronique Hivon dans les dossiers touchant la métropole et l'entrepreneuriat privé et collectif.