Drainville est «un chroniqueur qui fait de la politique», dit Barrette

(Québec) Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, accuse le commentateur politique à LCN et animateur au 98,5 FM, Bernard Drainville, d'être « un chroniqueur qui fait de la politique ».

« J'ai été clair à plusieurs reprises sur la colline parlementaire et [à Puisqu'il faut se lever] : je rencontrerai Mme Bédard, présidente de la FIQ. Par contre, que les choses soient claires, je n'ai pas à gérer les scoops de [Bernard Drainville]. Quelle mauvaise foi ! Un chroniqueur qui fait de la politique », a écrit le ministre de la Santé au sujet de l'ancien député péquiste.

J'ai été clair à plusieurs reprises sur la colline parlementaire et @PQFSL :je rencontrerai Mme Bédard présidente de la FIQ.Par contre,que les choses soient claires,je n'ai pas à gérer les scoops de @drainvillepm .Quelle mauvaise foi!Un chroniqueur qui fait de la politique #polqc pic.twitter.com/j3NxY4fTJl

Avec son tweet, M. Barrette a également publié des captures d'écran d'une conversation par messages texto que l'animateur de radio a eu avec une personne de son cabinet.

« Pourquoi vous ne rencontrez pas la FIQ ? 5 demandes de rencontre depuis 2 mois me dit-on... Et vous ne rappelez pas. Pourquoi ? », questionne l'animateur, selon ce qu'on peut lire sur l'une des images.

« Ils ont fait une demande de rencontre comme plusieurs organismes. L'agenda ne l'a pas encore permis, mais le ministre l'a dit clairement qu'il allait les rencontrer à nouveau », a-t-on notamment répondu à M. Drainville.

« Vous vous parlez par médias interposés et vous perdez la bataille de l'opinion publique. Je ne comprends pas votre stratégie. Pourquoi vous [ne] les rencontrez pas ? Vous l'annoncez, signe de bonne volonté genre... Photo op, sourire du ministre... Vous avez quoi à perdre ? On est off... Je parle à "l'entourage du ministre" », poursuit le commentateur politique, à qui l'on répond, entre autres, « je n'organiserai pas de rencontres par média interposé ».

En fin d'avant-midi, vendredi, Bernard Drainville a répondu sur Twitter au tweet du ministre de la Santé, où celui-ci dévoilait ses messages.

« Je prends bonne note que mes échanges "off the record" avec votre entourage ne le sont plus. En 20 ans de métier, j'ai jamais vu ça », a-t-il écrit.