Lisée veut un «État fort»  pour promouvoir l'indépendance

Devant les militants rassemblés au Conseil national à Saint-Hyacinthe, le chef du Parti québécois a mis en relief le contraste entre sa formation et ses adversaires du Parti libéral et de la Coalition avenir Québec. Il a aussi rappelé aux membres qu'il restait fermement engagé pour l'indépendance, malgré sa promesse de ne pas tenir de référendum dans un éventuel premier mandat péquiste.

« Le train de l'indépendance, il part le 1er octobre 2018, a déclaré Jean-François Lisée. D'abord, redonner aux Québécois un État fort, lui redonner de la souplesse, du muscle, de la fierté, redonner à la nation québécoise le goût d'aller plus loin, le goût d'être plus fort, le goût de voter, dans un deuxième mandat, pour l'indépendance du Québec. »

Le chef péquiste a reproché à ses adversaires libéraux et caquistes de mener une « guerre aux artisans du service public » comme les infirmières, les enseignants et les fonctionnaires. Il s'est présenté comme le seul à promettre un réinvestissement.

Selon lui, un gouvernement péquiste qui investira dans des services publics de qualité redonnera le goût de l'indépendance aux Québécois.

« C'est difficile de demander à un peuple qui a été fragilisé de se sentir assez solide pour faire un pas aussi grand que celui de l'indépendance », a-t-il affirmé aux délégués.

LOIN DERRIÈRE

La journée de samedi a commencé sur une mauvaise note pour le chef péquiste. Un sondage Léger paru dans Le Devoir n'accorde que 20 % des intentions de vote au PQ, loin derrière la CAQ (39 %) et le PLQ (28 %). Québec solidaire ferme la marche avec un score de 9 %.

M. Lisée a convenu que son parti avait fort à faire pour prendre le pouvoir aux élections d'octobre. Mais une donnée du sondage lui donne espoir d'y parvenir.

Les deux tiers des répondants (66 %) se sont dits plus favorables à un réinvestissement dans les services publics qu'à une éventuelle baisse d'impôts (34 %). C'est ce qui fait dire à M. Lisée que son parti est au diapason des préoccupations de l'électorat.

« Un tiers ont dit qu'ils étaient d'accord avec ce que disent le PLQ et la CAQ. Donc le PLQ et la CAQ se partagent un tiers des Québécois. Je suis prêt à le leur laisser », a ironisé M. Lisée.

« Deux tiers des Québécois sont d'accord avec les valeurs et les priorités du Parti québécois. Ça, c'est extrêmement encourageant pour la suite. » - Jean-François Lisée

Ses députés ont abondé dans son sens et ont braqué leurs canons sur le parti de François Legault.

« La CAQ, présentement, c'est la plus grosse montgolfière politique que j'aie jamais vue, a ironisé le député de Terrebonne, Mathieu Traversy. On est à 39 % et il nous reste exactement huit mois pour dégonfler ce ballon. »

« Nous croyons à l'État, nous croyons aux services publics et nous ne croyons surtout pas au mirage de la CAQ », a renchéri son collègue de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

DERRIÈRE LISÉE

L'ancien chef du PQ Pierre Karl Péladeau a fait une sortie remarquée, cette semaine, dans laquelle il a évoqué un possible retour en politique. Les députés péquistes ont immédiatement serré les rangs autour de M. Lisée, et les militants ont fait de même samedi.

Même s'il estime qu'un retour du grand patron de Québecor serait « un plus » pour le mouvement indépendantiste, le militant Marc Laviolette demeure convaincu que M. Lisée reste l'homme de la situation.

« Je pense que M. Lisée est le meilleur débatteur que le PQ a en ce moment. »

Sabin Gaudreault, président régional du PQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avait indiqué en décembre que des discussions auraient lieu sur le leadership de M. Lisée. Mais il a indiqué samedi être convaincu de sa capacité à mener le parti à la victoire.

« Ce qui m'encourage, c'est qu'au PQ, on a déjà fait la preuve dans le passé que nous sommes capables de serrer les rangs et de rebondir comme nous l'avons fait en 2012, a dit M. Gaudreault. C'est ce qui se passera en 2018. »