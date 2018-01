La CAQ appuie le projet de loi 107 sur le statut de l'UPAC

(Sainte-Adèle) La Coalition avenir Québec (CAQ) appuiera le projet de loi 107 visant à faire de l'Unité permanente anticorruption (UPAC) un corps de police indépendant, et ce, même si le gouvernement refuse que son commissaire soit nommé par un vote aux deux tiers des députés de l'Assemblée nationale.

André Spénard, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de Sécurité publique, a affirmé mardi à son arrivée au caucus de la CAQ, dans les Laurentides, que pour « activer les choses » et avoir de « meilleures enquêtes » et des résultats « beaucoup plus rapidement », son parti appuyait le projet de loi gouvernemental.

En décembre dernier, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé des modifications au projet de loi 107 afin de créer un comité de surveillance de l'UPAC composé de trois membres choisis par le premier ministre à partir des recommandations d'un comité indépendant. Cet amendement confie toutefois à l'Assemblée nationale la nomination des membres du comité par un vote aux deux tiers des députés au Salon bleu.

« On a eu le comité de surveillance [dont les membres sont élus au] deux tiers, c'est une part importante. [Ce] comité de surveillance qui va rendre compte à l'Assemblée nationale de la démarche de l'UPAC », a dit d'un ton satisfait M. Spénard.

En novembre dernier, par voie de communiqué, le chef de la CAQ, François Legault, pressait le premier ministre Philippe Couillard d'accepter la demande des partis d'opposition pour que le commissaire de l'UPAC soit nommé par l'Assemblée nationale.

« Il est primordial pour Philippe Couillard d'évoluer sur la nomination du patron de l'UPAC et d'accepter un vote du deux tiers de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas normal que le gouvernement libéral soit le seul à nommer le patron de l'UPAC, alors que l'UPAC enquête sur le financement illégal du Parti libéral. Un gouvernement de la CAQ, en octobre 2018, nommera le prochain patron de l'UPAC par un vote du deux tiers de l'Assemblée nationale », avait-il affirmé.

La CAQ a précisé après la mêlée de presse d'André Spénard qu'elle entend toujours modifier le processus de nomination du commissaire, pour qu'il soit nommé par l'Assemblée nationale, s'il forme le prochain gouvernement.