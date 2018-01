Le premier trio de la CAQ prend forme

«J'avais dit que M. Barrette allait finir par régler les problèmes, mais à l'évidence, cela ne s'est pas fait. Il a voulu trop prendre de choses en même temps, tout faire tout seul, ce qui n'était pas une bonne idée», estime le médecin de Sainte-Justine. Le réaménagement prôné par Gaétan Barrette pour le réseau des établissements est un échec, «il a nommé son monde partout, pour prendre le contrôle sur le réseau. On avait besoin d'un coup de barre, il n'est pas parvenu à le donner», résume M. Carmant.

Depuis les débuts de la CAQ, en 2011, M. Carmant est associé à la formation - comme l'ex-ministre péquiste Jean-François Simard, il est l'un des signataires du manifeste fondateur. Il ne s'était pas présenté toutefois en 2012 ni en 2014. Le D r Carmant, sur le plan de la personnalité, est aux antipodes de Gaétan Barrette. Moins cassant, plus ouvert à la discussion. Son passage au ministère de la Santé tirerait un trait sur des années d'affrontements. Il avait eu de bons mots pour M. Barrette quand ce dernier s'était présenté pour la CAQ, en 2012.

Dans les coulisses, à la CAQ, on soutient que la décision de M. Carmant de se présenter est prise. On discute d'une circonscription. Ce résidant d'Outremont - il est voisin «et ami» de François Legault - sera candidat autour de Longueuil, Marie-Victorin, Taillon ou Vachon, confie-t-on. Son entrée en scène supposera un changement de dossier pour le critique actuel du parti en matière de santé, François Paradis, député de Lévis.

«Il est vrai que je suis en réflexion», confirme le médecin, joint à l'hôpital la semaine dernière. L'état du système de santé québécois «ne s'est pas du tout amélioré au cours des dernières années», relève-t-il quand on lui demande les raisons de son intérêt pour la politique active.

Le D r Carmant, médecin à Sainte-Justine - il est neurologue spécialisé dans les cas d'épilepsie chez les enfants -, sera ce matin au caucus présessionnel des députés de la Coalition avenir Québec au mont Gabriel. On lui confiera la responsabilité d'une réflexion sur les enfants présentant des problèmes de santé particuliers.

Et on s'active ferme chez François Legault pour désigner un potentiel ministre des Finances - un banquier est dans l'antichambre, en réflexion -, a appris La Presse.

Un banquier pour les finances

Du côté des Finances, la CAQ mise sur le trésorier de la Banque Nationale, Eric Girard. «Mon intérêt pour faire du service public est connu, j'ai déjà été candidat pour le Parti conservateur en 2015. J'ai toujours voulu servir le Canada et le Québec. J'ai tenté ma chance, j'ai alors quitté mon emploi, et j'ai pris note de la décision des électeurs de Lac-Saint-Louis. Je suis retourné à mon poste», dit M. Girard, joint par La Presse.

«En réflexion? Je me suis présenté dans le passé, ce qui témoigne que j'ai de l'intérêt pour le service public. Mais je ne me suis pas engagé, mes conversations avec beaucoup de gens sont privées, résume-t-il. Je suis trésorier d'une grande banque, ce sont mes responsabilités actuelles», conclut M. Girard. Originaire de Québec, il a étudié et passé toute sa vie professionnelle à Montréal.

François Legault a personnellement fait des démarches moins fructueuses auprès de représentants en vue du milieu des affaires; Michael Fortier, ex-ministre conservateur passé par la Banque Royale, et Daniel Fournier, patron d'Ivanhoé Cambridge, ont décliné son invitation.