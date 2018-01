Alexandre Cloutier et Nicole Léger quittent la vie politique

Deux députés du Parti québécois (PQ) ont annoncé, mardi, qu'ils quittent la vie politique. Alexandre Cloutier, député péquiste de Lac-Saint-Jean depuis 2007, et Nicole Léger, députée de Pointe-aux-Trembles, ne se représenteront pas aux prochaines élections.

Alexandre Cloutier a ouvert le bal en déclarant en conférence de presse à Alma à 10h qu'il terminera son mandat, mais qu'il n'en sollicitera pas un nouveau lors des prochaines élections générales en octobre. Le député de 40 ans dit partir parce qu'il n'a plus le « feu sacré ».

« Cette motivation qui a toujours été inébranlable m'a quitté progressivement récemment, a-t-il dit. Mon enthousiasme, surtout quand je traverse la réserve faunique des Laurentides pour me rendre à Québec, s'est effrité. »

« On reproche souvent aux hommes et aux femmes politiques de ne pas savoir quitter, de s'accrocher au pouvoir, et je ne veux pas que ce soit mon cas », a-t-il dit.