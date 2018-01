Fin d'une époque au PQ

La Presse a révélé samedi que le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, espérait ce départ et avait même offert ce siège sûr pour le parti à Jean-Martin Aussant, dans l'espoir de le voir revenir en politique. Mme Léger a eu de sérieux problèmes de santé - un cancer de la langue - qui l'a incitée à repenser à son avenir. Hier matin, cependant, le chroniqueur Bernard Drainville, ex-ministre péquiste, soutenait sur les ondes du 98,5 qu'il n'était pas question pour Mme Léger de jeter l'éponge.

Par voie de communiqué, hier, la députée de Pointe-aux-Trembles a convié les médias à une conférence de presse ce matin, dans sa circonscription. Son frère, Jean-Marc Léger, patron de la firme de sondage Léger, a confié à plusieurs personnes que sa soeur y expliquerait les raisons de son départ.

Jean-Martin Aussant a fait savoir à plusieurs personnes à Montréal qu'on lui avait offert Pointe-aux-Trembles, mais semblait peu enclin à refaire le saut en politique - sa conjointe Catherine Fiset y était fermement opposée.

Proche de Pauline Marois, Mme Léger avait déjà accepté de quitter son poste pour laisser sa circonscription à André Boisclair quand il était devenu chef du PQ en 2005. Elle est actuellement porte-parole de l'opposition pour les dossiers du Conseil du trésor. Elle avait été affectée aux dossiers à la Famille sous Lucien Bouchard.

Mme Léger est la fille de Marcel Léger, premier ministre de l'Environnement sous René Lévesque.

DÉPART D'UN RECORDMAN

Un autre péquiste est sur le point d'annoncer qu'il terminera sa carrière aux prochaines élections. François Gendron, député d'Abitibi-Ouest, aura le record de longévité à l'Assemblée nationale - il siège sans interruption depuis le 15 novembre 1976. Depuis un bon moment, il a préparé sa succession dans la circonscription : un permanent local de l'Union des producteurs agricoles, indique-t-on. Il aura 74 ans à l'automne.

Le député de Bertrand, Claude Cousineau, envisage aussi de ne pas se représenter. Atteint du cancer il y a quelques années, il avait failli jeter l'éponge avant de se lancer dans une nouvelle campagne électorale. Le chef du PQ a aussi testé la volonté de Maka Kotto, député du bastion péquiste de Bourget, de solliciter un nouveau mandat. M. Kotto, conjoint de Caroline St-Hilaire, ex-mairesse de Longueuil, ne compte pas céder sa place.

Des rumeurs indiquent que Nicolas Marceau, l'ex-ministre des Finances de Pauline Marois, réfléchit à son avenir. Professeur d'université, M. Marceau profite toujours d'un congé de son institution.